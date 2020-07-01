في الذكرى السابعة لاحتجاجات 30 يونيو.. دروس مستفادة ونصائح لمشعلي الثورات - شريف هلالي

2020/07/01 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_هلالي اثارت ثورتا الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو في مصر جدلا طويلا لا يزل مستمرا حتى الأن بخصوص أسباب فشل الثورتين في تحقيق أهدافهم الكاملة ، ومن يتحمل نتائج هذا الفشل؟ ، حيث نجحت الأولى في اسقاط مبارك رمز السلطة لكنها لم تنجح في اسقاط النظام بالكامل ، ورغم اجراء انتخابات رئاسية ونيابية تمتعت بضمانات نزاهة إلى حد كبير في 2012 ، واسفرت عن تفوق التيار الإسلامي ، وهو الامر الذي أدى إلى نشوء ا ......





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