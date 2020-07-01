2020/07/01 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_السخيري واكب انتشار الجائحة الفيروسية الجديدة نقاشات وتكهنات واستشرافات بشأن المستقبل، حيث طغت فكرة غير واضحة تمر حتى الآن في صورة أقرب إلى التعوذ منها إلى التفسير أو الاستشعار العلمي، مفادها بكل ببساطة أن العالم بعد "كرورنا" سيكون غير العالم ما قبلها.



ويستند مروجو الفكرة إلى أن تداعيات الأزمة الصحية التي تسببت فيها الجائحة ستكون لها آثار وانعكاسات لا مفر منها على مستوى العلاقات الدولية، مثلما ستترك بصم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاريخ الأوبئة(9) نهاية الجائحة، أي ثمن للخلاص؟ - عبد المجيد السخيري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تاريخ الأوبئة(9) نهاية الجائحة، أي ثمن للخلاص؟ - عبد المجيد السخيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).