تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا في صلاح الدين

2020/07/01 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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