البرازيل تسجل 1280 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/07/01 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البرازيل، تسجيل 33846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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