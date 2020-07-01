سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي يطالب باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل

2020/07/01 | 08:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا الدول الاوروبية إلى ضرورة إرسال رسالة شجب واضحة لإسرائيل بشأن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.واضاف السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ إن “القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يقدرون الموقف الأوروبي الرافض لخطة إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية” مشيرا إلى أن ” الدول الأعضاء […]

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