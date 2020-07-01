مقتل 13 شخصا في انفجار بطهران

2020/07/01 | 08:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن موقع ”خبر أون لاين“ الإيراني أن انفجارا وقع في منشأة طبية شمال العاصمة طهران أسفر عن سقوط 13 قتيلا وعدة مصابين.وكشفت وكالة الطلبة الإيرانية الثلاثاء، عن وقوع انفجار في شمال طهران وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون تصاعد دخان كثيف.وأفادت تقارير إخبارية محلية، أن الانفجار ناتج وقوع حريق كبير […]

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