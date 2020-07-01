12 شيئا لا تلمسها خارج منزلك

2020/07/01 | 08:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع عودتك إلى حياتك بحذر، تصبح أنت مسؤولاً عن وقاية نفسك من فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وتحديدًا ما يجب عليك أن تفعل وما لا تفعل خارج منزلك.وكشف تقرير نقلته “سبق” عن موقع “إيت زيس” للحياة الصحية، عن قائمة من اثني عشر شيئًا يفضل ألا تلمسها، وإن اضطررت للمسها فالمسها بحذر، مؤكدًا أن هذه […]

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