تهديدات بالقتل لنائب كويتية

2020/07/01 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائب في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، إنها تلقت خلال الفترة الماضية 9 إيميلات تهددها بالقتل، كان آخرها ما وصلها أمس الاثنين.وأضافت الهاشم، في تصريح صحفي: “هذا شكل من أشكال الإيميلات التي تصلني تهديد بالقتل، لأنني ببساطة نائب كويتي يطالب بتعديل التركيبة السكانية وفرض رسوم على الوافدين..هزلت..فعلا!”.وتابعت: “شلت […]

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