الموقف الوطني المصري السليم من ليبيا - جلبير الأشقر

2020/07/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر لا أشك في أنني لم أكن الوحيد الذي فاجأه موقف الزميل والصديق عمرو حمزاوي المنشور على هذه الصفحات قبل أسبوع ونيف (بتاريخ 22/6/2020).



والحال أن عمرو، تأكيداً للحكمة الشعبية القائلة إن «المكتوب يُعرف من عنوانه»، عَنونَ مقاله بمخاطبة جمهور أدرك أنه لن يشاطر رأيه، فجاء العنوان دفاعياً، يسأل: «هل تنقمون على مصر الدفاع عن حياة شعبها وأمنها؟».



والمشكلة تبدأ حقاً من العنوان.



فمن هي «مصر» هذه التي تهتم بالدف ......





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