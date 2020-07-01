هواة سوق الوهِم ، سوق الانتخابات - سعيد الوجاني

2020/07/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني تجري حملة على قدم وساق ، تدعو الى المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية والجماعية القادمة ، لقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية تحت شعار " لن نصوت لحزب العدالة والتنمية ، وسنصوت لغيره " .من خلال التدقيق في الحملة ، خاصة الدعوات الكثيرة التي تدعو الى التصويت العقابي للحزب الإسلاموي تاجر الدين ، يبدو انها ، أي الحملة ليست بريئة ، وانّ من يقف وراءها لن يكون غير الدولة التي تتطلع كثيرا للانتخا ......





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