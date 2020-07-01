تقييم 30/6 يبدأ من 25/ يناير! تعليقاً على مقال المناضل جمال عبدالفتاح. - سعيد علام

2020/07/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام كتب المناضل اليسارى النبيل جمال عبد الفتاح فى 30/6/2020 مقالً تحت عنوان " مزيد من القول حول 30 / 6 "، وفى سياق نفيه لاتهام ان من نزلوا فى 30/6 2012 كانوا "دعم للانقلاب"، كتب عبد الفتاح: "..



الشعب فى 30 / 6 انتفض للاطاحة بحكم الاخوان الرجعى الدينى المستبد والذى لم يختلف فى سياساته على مدى عام عن سياسات حكم مبارك ، ولم يستدعى " الفلول " ، وهم قد نزلوا تاييدا للعسكر ، ودفاعا عن مصالحهم ونظامهم القديم ......





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