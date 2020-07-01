تركيا تحاكم غيابيا 20 متهما سعوديا بتهمة القتل لخاشقجي

2020/07/01 | 08:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق يوم الجمعة المقبل في تركيا غيابيّاً محاكمة 20 سعوديّاً يتّهمهم القضاء التركي بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في إسطنبول، حسب ما أكّدت خطيبة خاشقجي.وتبدأ المحاكمة في المحكمة الرئيسيّة في اسطنبول الجمعة الساعة 10,00 بالتوقيت المحلّي (07,00 بتوقيت غرينتش)، وفق ما قالته خديجة جنكيز، مضيفةً “سأكون هناك أيضاً”.قُتل خاشقجي الذي كان […]

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