ترامب غاضب من الصين

2020/07/01 | 08:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن “غضب متزايد” حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة فيروس كورونا في العالم عموماً وفي بلاده خصوصاً.وكتب ترامب على تويتر “عندما أرى الجائحة تكشف وجهها المروّع حول العالم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، أُصبح غاضباً أكثر فأكثر حيال الصين”.

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