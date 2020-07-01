سيارات تغلق شوارع مدريد رفضا لقرار من سلطات المدينة

2020/07/01 | 08:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المئات من سيارات الأجرة، بلونها الأبيض، اصطفّت في طوابير طويلة وسط شارع رئيس من شوارع العاصمة الإٍسبانية، مدريد، ثم أطفأت محركاتها وأطلق سائق كل واحدةٍ منها العنان لصوت مركبته.مشهد السيارات المتوقفة والذي أغلق حركة السير في كثير من المناطق المحيطة بالمكان، أراد من خلاله المنظمون أن يُسمعوا المعنيين احتجاجهم ضد قرار سلطات المدينة السماح […]

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