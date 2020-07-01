خبير امني: زوال الارهاب من هذه المحافظات مرهون بخطة تامة السرية

2020/07/01 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..شدد الخبير الامني علي الوائلي، على ضرورة عدم الافصاح عن اي عملية امنية يتم تنفيذها بالمحافظات الشمالية والغربية للقضاء على داعش، لافتا الى ان هناك من يأوي الارهابيين خلال العمليات الامنية ويبعدهم عن الانظار.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الارهاب تمركز في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك والانبار، كونه وجد من يأويه […]

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