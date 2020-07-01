توظيف الدين في خدمة الإنسان وليس في خدمة السياسيين - حسن خليل غريب

2020/07/01 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب منذ تكوين الإنسان لم تدلّ الأبحاث على أن التركيب العضوي للإنسان القديم مختلف عن التركيب العضوي للإنسان في حالته الحاضرة.



فلكل عضو الوظيفة ذاتها.



وحتى تركيب الدماغ العضوي، الذي يعتبره العلم بمثابة القائم بوظائف التفكير غير المنظورة، هو ذاته عند الإنسان منذ العصر الأول للتكوين حتى الآن.ولذلك نعتبر ثنائية الجسد والروح فطرة لا تزال ترافق الإنسان منذ بداية تكوينه وصولاً إلى عصر السوبر تكنولوجيا.



وإ ......





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