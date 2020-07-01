وزير الدفاع يطالب باستثناء وزارته من توطين الرواتب

2020/07/01 | 08:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الدفاع جمعة عناد امانة مجلس الوزراء باستثناء وزارته من قرار مجلس الوزراء القاضي بتوطين رواتب جميع منتسبي الوزارات ويحدد الاسباب.واوضح الوزير ان الاستثناء جاء بسبب اجراءات الحظر والحجر الصحي لمواجهة مخاطر فايروس (كورونا) والأزمة المالية العالمية الناتجة من تدني اسعار النفط ، والعمولات المالية التي ليست بالقليلة التي يتم استقطاعها من الموطنة […]

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