الطائي يحذر من خطوة اعادة قتلة الشعب للواجهة السياسية بصفقة مع الحكومة

2020/07/01 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر المحلل السياسي صباح الطائي من عودة المطلوبين للقضاء وقتلة الشعب العراق الى البلاد والواجهة السياسية، لافتا الى ان عهد الحكومة الجديدة رغم فترته الزمنية القصيرة لكنه شهد الكثير من الاحداث المثيرة للجدل وقد تكون هناك صفقة وراء عودة المطلوبين للعراق.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة الجديدة شهد عهدها الكثير من التحولات […]

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