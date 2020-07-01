2020/07/01 | 08:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات النيابية: 100 مليار دينار ديون بذمة شركات الهاتف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 08:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات النيابية: 100 مليار دينار ديون بذمة شركات الهاتف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات النيابية: 100 مليار دينار ديون بذمة شركات الهاتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).