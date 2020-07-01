جودت: الحكومة ليست صاحبة فضل عندما تصرف رواتب المتقاعدين

2020/07/01 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكدت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، ان الحكومة ليست صاحبة فضل على المتقاعدين بمنحم راتبا تقاعديا او مستحقات مالية، خاصة ان مايحصل عليه المتقاعد من راتب شهري هو نتيجة استقطاعات مالية اثناء خدمته ومن الخطأ استقطاع جزء من راتبه.وقالت جودت لـ /المعلومة/، ان “الموظف يستقطع منه شهريا مبالغ تحت عنوان توقيفات تقاعدية […]

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