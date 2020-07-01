2020/07/01 | 09:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة جديدة تكشف تفاصيل مهمة عن كويكب ضرب الأرض من 66 مليون سنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 09:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة تكشف تفاصيل مهمة عن كويكب ضرب الأرض من 66 مليون سنة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة جديدة تكشف تفاصيل مهمة عن كويكب ضرب الأرض من 66 مليون سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).