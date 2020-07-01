سلطنة عمان تبلغ زبائن النفط بخفض نسبته 10%

2020/07/01 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة النفط العمانية، الأربعاء، إن عمان أبلغت زبائن نفطها الخام بخفض قدره حوالي 10 بالمئة في المخصصات للتحميل والتسليم في أيلول.

وقالت الوزارة إن الخفض الذي أبلغ به الزبائن يوم الثلاثاء يعكس الالتزام التام من قبل البلد الخليجي المنتج للنفط تجاه تحالف أوبك + بخفض 161 ألف برميل يوميا من حصة عمان اعتبارا من أيلول 2020.

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