وزيرة الهجرة : اعادة الاعمار والبنى التحتية للمدن المحررة خطوة اساسية لعودة النازحين

2020/07/01 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ان اعادة الاعمار والبنى التحتية للمدن المحررة خطوة اساسية لعودة النازحين .وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان الوزيرة التقت بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد رئيسة بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين unhcr لدى العراق فيليبا كاندر ، وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تجديد […]

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