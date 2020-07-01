نائب عن الفتح يتسائل: كم دفعت من مبالغ لاخراج العيساوي وتسوية الامور معه؟؟

2020/07/01 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص تسائل النائب عن تحالف الفتح محمد كريم عن حجم المبالغ التي دفعت من اجل تسوية الامور مع رافع العيساوي، لافتا الى ان هناك من يسعى لدفع 100 مليون دينار عن كل شخص مسجون بهدف اطلاق سراح 40 الف مسجون بمختلف القضايا.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “عودة العيساوي لم تكن الاولى من نوعها […]

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