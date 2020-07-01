جودت: الحكومة ليست صاحبة فضل عندما تصرف رواتب المتقاعدين

2020/07/01 | 09:17 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكدت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، ان الحكومة ليست صاحبة فضل على المتقاعدين بمنحم راتبا تقاعديا او م...

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