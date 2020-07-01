أميركا.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 40 ألف للمرة الخامسة

2020/07/01 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بأكثر من 40 ألف حالة، وذلك للمرة الخامسة في الأيام الستة الماضية.وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2 مليون و581 ألفا و229 شخصا.وأفادت المراكز بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، […]

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