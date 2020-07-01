الدفاع المدني: انتشال بقايا هياكل عظمية في المدينة القديمة بالموصل

2020/07/01 | 09:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة الدفاع المدني في نينوى، انتشال بقايا هياكل عظمية في المدينة القديمة بالموصل.

وأكدت الدائرة في بيان أن فريق البحث والإنقاذ تمكن اليوم من رفع وانتشال أربع جثث مجهولة الهوية عبارة عن بقايا هيكل عظمية وسلمتها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي أصولي مشيرة الى ان ذلك تم بإشراف محافظ نينوى نجم الجبوري وضمن حملة رفع الأنقاض من المنطقة القديمة التي شرع بها الجهد الهندسي العسكري بالتعاون مع دوائر البلدية والبلديات والدفاع المدني.

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