الإرهاب الإسلامي- الفصل الرابع الجزء الأول - كامل النجار

2020/07/01 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_النجار الفصل الرابع الإرهاب الإسلاميصرنا نسمع الإسلاميين يكررون بلا ملل أو ضجر أن الإرهاب لا دين له.



سمعناها من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن رئيس هيئة علماء المسلمين العالمية السابق، الشيخ القرضاوي الزعيم الروحي للإخوان المسلمين، ومن الرئيس رجب طيب أوردغان.



وبالطبع كلهم يكذبون ويعرفون أن الإرهاب إسلامي بحت.في الشهور الأخيرة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية تطوع عدد من الطيارين اليابانيي ......





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