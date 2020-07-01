2020/07/01 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه نظام الراسمالية: عنصرية فاشية في الداخل وحروب عدوانية بالخارج مثلما يستبد ترمب في العلاقات الدولية فإنه يطور نظاما استبداديا فاشيا داخل الولايات المتحدة.



وكما انتهك القانون الدولي والقرارات الدولية بنقل السفارة الأميركية الى القدس وإهداء القدس لإسرائيل وكذلك إهدائها الجولان والموافقة المبدئية على ضم مناطق من الضفة الى دولة إسرائيل، فإنه ينتهك الدستور الأميركي مؤيدا من قبل المدعي العام الأميرك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظام الرأسمال:عنصرية فاشية في الداخل وحروب عدوانية بالخارج - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظام الرأسمال:عنصرية فاشية في الداخل وحروب عدوانية بالخارج - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).