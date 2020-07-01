مقترح طارئ لتمرير قانون موازنة 2020 لمعالجة غياب السيولة المالية وتأخر رواتب الموظفين

2020/07/01 | 09:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد أن انتهت ستة أشهر من العام 2020، تعالت أصوات اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بمطالبة الحكومة إعداد موازنة نصف سنوية، وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، من أجل تسيير شؤون الدولة المالية.وقالت جريدة الصباح شبه الرسمية نقلاً عن مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، إن “اللجنة كانت تنتظر أن ترسل […]

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