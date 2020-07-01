نائب لـ”العهد نيوز”: الحشد الشعبي وقياداته خط أحمر لايمكن التجاوز عليهم بأي شكل من الأشكال

2020/07/01 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاصحذرت النائب عن كتلة المواطن النيابية سناء الموسوي، من مغبة المساس بالحشد الشعبي، فيما اعتبرت الحشد الشعبي وقياداته خط أحمر لايمكن التجاوز عليهم بأي شكل من الأشكال.وقالت في تصريح خصت به “العهد نيوز” اليوم الاربعاء، أن هناك أطراف سياسية داخلية وخارجية تحاول تشويه صورة الحشد الشعبي.وأضافت الموسوي وهي نائب عن الفتح، ان […]

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