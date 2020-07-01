طائرة تركية محملة بمساعدات طبية تصل بغداد

2020/07/01 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت إلى بغداد طائرة تركية تحمل مساعدات طبية للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا

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