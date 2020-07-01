العبودي: تحالف عراقيون غير معارض للحكومة

2020/07/01 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب عن كتلة الحكمة النيابية علي العبودي، اليوم الاربعاء، ان تحالف عراقيون يهدف لتحقيق الاستقرار السياسي، فيما اشار الى ان التحالف غير معارض للحكومة بل يدعمها في فرض هيبة الدولة.

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