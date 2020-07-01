2020/07/01 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت شركة آبل عن تطبيق جديد للترجمة مدمج في نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 القادم، ومُصمم للاستخدام في المحادثات الفورية ويدعم 11 لغة وكشفت خلال فعاليات مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2020) الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي، عن التطبيق الذي يسمح بترجمة كل من الأوامر النصية والصوتية بسرعة، كما يمكنك الوصول إلى ترجماتك الأخيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آبل تصدر تطبيق جديد للترجمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آبل تصدر تطبيق جديد للترجمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).