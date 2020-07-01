المنظمات البريطانية تطالب حكومتها بالتحرك ضد ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية

2020/07/01 | 10:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حشدت الجمعيات الخيرية البريطانية وجماعات حقوق الانسان، الاربعاء، حملة للضغط على الحكومة البريطانية معارضة الجهود الصهيونية بضم أجزاء من الضفة الغربية الى الكيان المحتل .ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن بيان صدر من العديد من الجمعيات والمنظمات بمافيها جمعية ” المساعدة المسيحية” اتهم فيه الحكومة […]

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