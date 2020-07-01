نائب تركماني لـ”العهد نيوز”: هناك استياء ازاء تصرف الكاظمي وبعض القوى التي لم تعطي المكون استحقاقهم

2020/07/01 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه النائب عن التجمع الوطني التركماني احمد حيدر، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بعدم اعطاء المكون استحقاقه في التشكيلة الوزارية الجديدة ، معتبرا ان ذلك غبن لحقوق ثالث أكبر مكون في العراق.وقال حيدر في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم الاربعاء، كنا نأمل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بترشيح وزير يمثل التركمان بحكومته.وأضاف، […]

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