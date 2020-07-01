محافظة عراقية تسجّل 16 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 250 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2020/07/01 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل 16 حالة وفاة و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام محلية، إن “دائرة صحة المحافظة سجلت 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا”، مشيراً إلى أن “الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 252 شخصاً بالوباء”.

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