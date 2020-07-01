الصحة العالمية: خابت امالنا بحرارة العراق وكورونا حيرتنا

2020/07/01 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عبر مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، الاربعاء، عن صعوبة الموقف في العراق مع زيادة انتشار اصابات كورونا، مبينا ان درجة الحرارة المرتفة لن تنفه في تخفيض عدد الاصابات.وقال قال مدير برنامج الطوارئ في المكتب وائل حتاحت في حوار تابعته /المعلومة/ انه “من الصعب التنبؤ بتراجع او زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا لكن […]

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