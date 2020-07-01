2020/07/01 | 10:10 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن من غير المرجح تنفيذ خطة الضم يوم الأربعاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن من غير المرجح تنفيذ خطة الضم يوم الأربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن من غير المرجح تنفيذ خطة الضم يوم الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).