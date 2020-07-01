2020/07/01 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أفاد مصدر في دائرة صحة الكرخ، الأربعاء، بتسجيل 432 حالة شفاء جديدة.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “جانب الكرخ من العاصمة بغداد سجل 432 حالة شفاء جديدة من فايروس كورونا”.وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة أمس الثلاثاء، يبلغ مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 49109، ومجموع حالات الشفاء: […]

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