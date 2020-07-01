الزراعة النيابية تعد عدة قوانين خدمة للواقع الزراعي والعمراني في البلاد

2020/07/01 | 10:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، الأربعاء، أنها تعد عدة قوانين خدمة للواقع الزراعي والعمراني في البلاد.وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، إن “لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب في طور الإعداد لمسودة مشروع قانون تمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوئيات”.واضاف الشمري، أن “الاعداد للقانون ماض بخطوات مدروسة وتم […]

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