الاتحاد الأوروبي يستثني أميركا من قائمة بلدان آمنة للسفر

2020/07/01 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استثنى الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من قائمته المبدئية "للدول الآمنة" التي سيسمح باستقبال وافدين منها في رحلات غير ضرورية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن التكتل المؤلف من 27 بلدا وافق (أمس) الثلاثاء بالأغلبية على استقبال رحلات الترفيه والعمل من 14 بلدا خارج حدوده.

والدول هي الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.

ووافق المجلس أيضا بشكل مشروط على استقبال رحلات من الصين وذلك في حال موافقة السلطات الصينية على استقبال زوار من الاتحاد الأوروبي.



والمعاملة بالمثل شرط لإدراج أي بلد في القائمة.

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