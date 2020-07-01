الروس يصوتون اليوم على حزمة من التعديلات على دستور البلاد

2020/07/01 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تشهد روسيا اليوم السابع والرئيسي للتصويت الشعبي على حزمة التعديلات على دستور البلاد التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد شهر يناير الماضي.وانطلق التصويت في 25 حزيران ليستمر سبعة أيام، حتى اليوم الأربعاء، حيث فتحت هذا اليوم مراكز الاقتراع في جميع الأقاليم الروسية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى […]

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