تعاون بين شركتي مرسيدس ونيفادا لتطوير نظام حاسوبي متطور مدمج في السيارات

2020/07/01 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط مرسيدس – بنز، إحدى كبرى شركات تصنيع لسيارات الركاب الفاخرة، و NVIDIA الشركة العالمية الرائدة في مجال الحوسبة المتسارعة، للتعاون المشترك لتطوير نظام حاسوبي متطور مدمج في السيارات وبنية تحتية للحوسبة قائمة على الذكاء الصناعي.وسيتم طرح هذه التقنيات الجديدة في الجيل القادم من سيارات مرسيدس بنز لتزويدها بوظائف قيادة آلية قابلة للتحديث وتعتمد […]

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