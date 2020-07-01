العراق يعلن عن وصول طائرة تركية تحمل مساعدات طبية

2020/07/01 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، عن وصول إلى العراق طائرة تركية تحمل على متنها مساعدات طبية.وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد ببيان تلقت المستقلة نسخة منه، “وصلت إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، الطائرة التركية التي تحمل على متنها المساعدات الطبية إلى العراق”.واضاف، “وتضمنت الشحنة، أجهزة التنفس الاصطناعي وعدد وقاية […]

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