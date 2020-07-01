الزراعة النيابية تعد مسودة مشروع قانون تمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوائيات

2020/07/01 | 10:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، الاربعاء، اعداد مسودة مشروع قانون تمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوئيات.وقال في بيان تلقت "كلكامش برس"، نسخة منه ان "اللجنة في طور الإعداد لمسودة مشروع قانون تمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوئيات ".واضاف الشمري، ان "الاعداد للقانون ماض بخطوات مدروسة وتم الاتصال بدائرة عقارات الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة ودائرة الاستثمار لوضع العشوائيات ضمن التصميم الأساس".

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