اجتماع بين الكاظمي والصحة النيابية اليوم لمناقشة ملفات عدة

2020/07/01 | 10:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..شف عضو لجنة الصحة النيابية سلمان الغريباوي، الأربعاء، عن اجتماع سيعقد اليوم بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة الصحة النيابية، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش عدة ملفات تخص مواجهة وباء كورونا.وأضاف الغريباوي في حديث لصحيفة “الصباح” الحكومية، أن “اللقاء الحكومي-البرلماني، سيشهد مناقشة نقص الخدمات والاجهزة والمستلزمات الطبية في المستشفيات، فضلاً عن نقص […]

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