البرلمان العراقي يتهيأ لتمليك الأراضي الزراعية وتعويض العشوائيات

2020/07/01 | 10:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعد قوانين لتمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوائيات، معتبراً أن تلك القوانين ستخدم الواقع الزراعي والعمراني في البلاد.

وقال الشمري في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة في طور الإعداد لمسودة مشروع قانون تمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوائيات".

وأضاف الشمري، أن "الإعداد للقانون ماض بخطوات مدروسة وتم الاتصال بدائرة عقارات الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة ودائرة الاستثمار لوضع العشوائيات ضمن التصميم الأساس".

وتشهد مناطق وساعة في محافظات عراقية فضلا عن العاصمة بغداد بعد عام 2003 تجاوزاً على التصميم الاساس للمدن من خلال عملية شطر المنازل الى جانب تحويل مساحات من البساتين الى اراض سكنية.

وعجزت الحكومات العراقية والبرلمان بدوراته التشريعية السابقة من إقرار قانون يحل مشكلة ما باتت تسمى بـ"العشوائيات" أو الأراضي الزراعية.

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