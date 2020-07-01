وصول طائرة تركية لبغداد تحمل مساعدات طبية لمواجهة “كورونا”

2020/07/01 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، وصول طائرة تركية الى العاصمة بغداد تحمل مساعدات طبية لمواجهة ازمة جائحة كورونا.يأتي ذلك بعد وصول مساعدات طبية من الامارات وأذربيجان عبر طائرتين هبطتا في وقت سابق بمطار بغداد، فضلا عن شاحنات اوكسجين وصلت عبر البر من ايران والكويت.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في […]

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