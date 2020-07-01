2020/07/01 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..استبعد رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب ، الأربعاء، عقد جلسة استثنائية لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأيام القادمة، مؤكدا وجود مطالب من بعض الكتل باستضافة الكاظمي.وقال عرب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأتي ضمن انعقاد الجلسات النيابية الاعتيادية ، واشار الى ان عقد الجلسات حاليا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصاعد المطالب السياسية باستضافة الكاظمي في البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصاعد المطالب السياسية باستضافة الكاظمي في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).